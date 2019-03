Irama a Pescara nell’estate 2019 con “Giovani per sempre”, ecco dove e quando

Davvero inarrestabile il successo di pubblico per Irama, che non accenna a fermarsi e annuncia nuove date estive del suo “Giovani per sempre Tour”.

Dopo aver dato il via alla tranche invernale della tournée, 16 appuntamenti in cui il giovane cantautore sarà protagonista sui palchi dei principali club italiani con un live speciale già sold out al Mediolanum Forum di Milano, Irama si prepara a tornare live da giugno 2019: l’artista farà tappa al Teatro D’Annunzio di Pescara venerdì 26 luglio alle ore 21.

Il concerto è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima: 30,60 € + 5,40 € diritti di prevendita

Poltrona: 30 € + 4,50 € diritti di prevendita

Gradinata: 25 € + 3,75 € diritti di prevendita

Pacchetto Special Plume:

€ 65,60 + € 5,40 diritti di prevendita (150 biglietti) che include:

Un biglietto in poltronissima

Check-in personalizzato con lo staff presente sul posto

Early entry: accesso prioritario alla venue

Accesso esclusivo al soundcheck di Irama prima dello show

Gadget omaggio

I biglietti, già disponibili su Ticketone.it, saranno acquistabili anche in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 11 marzo alle ore 11.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Recentemente, Irama ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta, brano già certificato disco d’oro che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo fa parte delle attesissime novità dell’edizione speciale dell’album Giovani, già disco di platino, intitolato Giovani per sempre e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

Il 19 ottobre è uscito 'Giovani' (disco di platino), il disco che ha debuttato al primo posto su iTunes e alla posizione n. 1 in pre-order su Amazon. Un risultato importante per il giovane cantautore, che va ad affiancarsi al doppio platino del disco precedente Plume, al triplo platino del singolo Nera e al disco d’oro di 'Un giorno in più'.