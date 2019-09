A Montesilvano, il 19 e 20 ottobre, torna "Io kanto"

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la versione autunnale di "Io kanto" a Montesilvano. L’evento musicale, dopo il successo della data estiva condotta da Federica Peluffo e Beppe Convertini, si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano il 19 e 20 ottobre.

I protagonisti saranno ancora una volta i bambini. Due le categorie che si sfideranno a colpi di note: bambini da 6 a 11 anni e ragazzi da 12 a 16 anni. A giudicarli saranno volti noti come la vocal coach Maria Grazia Fontana, l’attrice Sandra Milo e il cantante Christian Imparato.

Per tutti alla fine il ricordo di una due giorni di divertimento in compagnia di specialisti del settore che gli resterà per la vita. E per i due vincitori tante sorprese che saranno svelate via via attraverso le pagine social dell’evento. L’iscrizione per i partecipanti è gratuita. Per info: tel 389/6115976 oppure Iokantoamontesilvano@gmail.com.

A presentare la serata sarà Federica Peluffo, volto noto Rai. Con lei il pubblico, oltre ad ascoltare delle voci meravigliose, sarà trasportato nelle eccellenze abruzzesi grazie ai numerosi espositori presenti.