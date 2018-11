Inferno da Camera: Maio “il Musicattore” porta in scena la Divina Commedia

Uno spettacolo a metà tra il concerto e lo spettacolo teatrale. È Inferno Da Camera – Dante in “3D”, di e con Luigi Maio, detto “il Musicattore”, che si terrà giovedì 22 novembre al Massimo dalle ore 21.

In scena con Maio ci saranno Piero Binchi al violino, Alfonso Patriarca al fagotto e Annamaria Piva al pianoforte. A questo Trio, Maio affidera' una partitura dove alternerà brani da lui composti in stile lisztiano/paganiniano alla recitazione di alcuni suggestivi passi dell’Inferno di Dante Alighieri.

Il biglietto costa 20 € (ridotto a 15 € per i soci della Stm “Luigi Barbara”) ed è acquistabile sui circuiti online nonché nella sede della Società del Teatro e della Musica in via Liguria, a Pescara.