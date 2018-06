Indierocket Festival 2018: il programma di venerdì 29 giugno

Per tre giorni Pescara diventa una capitale internazionale della musica: al via il 29 giugno IndieRocket Festival con artisti da tutto il mondo e star di YouTube con milioni di visualizzazioni. La quindicesima edizione della tre giorni abruzzese coinvolgerà tutta la città con musicisti dai cinque continenti, concerti in anteprima nazionale, attività all'aria aperta, laboratori e una speciale caccia al tesoro in realtà aumentata in collaborazione con ISIA Design.



Si parte venerdì 29 giugno al Parco di Cocco con l'esercitazione di circo acrobatico a cura di Michela Marrone di Molino Elettrico Lab per proseguire con il laboratorio musicale di Osvaldo Bianchi (ore 15.30). Alle ore 17.30, uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe con “Dogs at play”, percorso didattico di socializzazione fra cani e padroni a cura di Gigi D'amico. Alle 18 Marco Taddei e Simone Angelini presenteranno i fumetti "Anubi" e "Horus" (Coconino Press) in collaborazione con La Feltrinelli Pescara.

Alle ore 21 si inizia con la musica dal vivo: attesissimi i concerti del rocker statunitense Ron Gallo (foto) – “il nuovo Jack White” per The Guardian – e di We Are Scientists, duo newyorchese che ha collezionato milioni di visualizzazioni su YouTube con i suoi ironici video. Sul palco principale anche i BellRays della cantante Kekaula, già voce dei Basement Jaxx, il sestetto belga Phoenician Drive mentre sul palco Collinetta, va in scena la selezione musicale di Fabio Nirta.



Con un costo simbolico di 5 euro dopo le ore 21, IndieRocket è un festival per tutti, una tre giorni “fluida” che spazia tra arte contemporanea, nuove sonorità dal mondo e attitudine alla socialità.