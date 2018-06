Indierocket Festival 2018: il programma di domenica 1° luglio

Si conclude al Parco di Cocco l'IndieRocket Festival. L'ultimo giorno della rassegna si apre con il terzo appuntamento targato Molino Elettrico Lab (ore 15.30), seguito dalla presentazione del progetto Photovoice "Oltre il CAS" con i ragazzi dei centri d'accoglienza di ARCI Pescara. Prosegue inoltre la mostra “Randstasd1969” alle 16, in contemporanea al laboratorio musicale curato da Osvaldo Bianchi. Alle 17 è la volta di “Condividi la tua arte”, happening di arte contemporanea a cura di Daniela Pietranico, mentre alle 17.30 torna “Dogs at play” di Gigi D'Amico.

Alle 18.40 si parte con la musica per una serata conclusiva all'insegna dei ritmi dall'antico continente e della world music, con la direzione artistica di Go Dugong: attesissime le performance dell'ensemble congolese KOKOKO! per una data in esclusiva italiana; il live dei Dirtmusic, superband dell’ex Bad Seed Hugo Race con Chris Eckman dei The Walkabouts e Murat Ertel di Baba Zula. E per finire, le esclusive nazionali del duo berlinese Africaine 808 e del producer ghanese Dj Katapila, l’afrofuturismo di Dj Khalab e i beat di Deliuan.



Con un costo simbolico di 5 euro dopo le 21, IndieRocket è un festival per tutti, una tre giorni “fluida” che spazia tra arte contemporanea, nuove sonorità dal mondo e attitudine alla socialità. IndieRocket Festival è organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Pescara e dall’Associazione IndieRocket, con il contributo di Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo.