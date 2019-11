Ilenia Volpe live al circolo Babilonia

Cresciuta nelle atmosfere rock e underground della scena capitolina, Ilenia Volpe vanta già una lunga lista di collaborazioni: lo split album con le Mia Wallace (2008); il duetto con Moltheni nel brano "In centro all'orgoglio" (2009); la rivisitazione di "Fiction" de Il Santo Niente, pubblicata in "Generazioni". Collabora con i M.u.g., poi l'incontro con Operaja Criminale nel 2012 per "Guanti e argento".

Sempre nello stesso anno il primo album ufficiale prodotto da Giorgio Canali "Radical Chic Un Cazzo" (Disco Dada). La cantautrice romana crea la giusta miscela tra melodia e parole. Si distingue per un utilizzo non convenzionale dei canoni estetici musicali e da qui emerge la sua particolare grinta (soprattutto nell'esecuzione e nella performance live) che cammina di pari passo con il suo lato più delicato, sensibile e racconta i sentimenti nelle relazioni umane dell'attuale società, con sguardi nostalgici verso il nostro passato.

Gianluca Vaccaro (Carmen Consoli, Paola Turci, Max Gazzè, Fiorella Mannoia) produce l'ultimo lavoro della cantautrice romana dal titolo "Mondo Al Contrario" (2016), un concept album che celebra la sua definitiva maturazione artistica.



Opening act: La Gazza Ladra

Antonella Pompameo

Chris D'Eramo

Chiara Martino



Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio WhatsApp, al 3202659801.