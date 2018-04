Iacopo Ligorio e la sua band in concerto acustico all'Émotif

Dopo la Semifinale di Area Sanremo Area Sanremo Tour, la vittoria assoluta alla finale nazionale del Festival della Melodia 2018 al Rolling Stone Cafe Sanremo (8 febbraio 2018), la collaborazione con Alberto Bertoli, l'esibizione con Maurizio Solieri, e in dirittura d'arrivo con l'uscita del suo prossimo disco "#Talentopoli" (Angelo Anselmi Editore), Iacopo Ligorio e la sua mirabolante band solcheranno le mura dell'Émotif per un live in Set Acustico indimenticabile del giovane cantautore Ostunese.

Preparatevi a storie d'altri tempi, grandi classici Italiani e rocambolesche avventure, lì dove fiaba e grottesco si mescolano dando vita a personaggi insoliti, amori incompresi e sogni mai perduti.

Tutto questo in una serata dove vivrete la magia che la musica del giovane cantautore sta portando nei cuori di ogni ascoltatore, dal Nord al Sud Italia.



Per non rimanere in piedi c'è la possibilita di prenotare attraverso la pagina Emotif o tramite il numero: 380/7857525. Aperitivo o cena (sconti per gli studenti). Ingresso libero.



-Iacopo Ligorio: Voce, Chitarra, Mandolino.

-Luca Il Colpevole: Basso, Contrabbasso,Tromba,cori.

-Umberto Nicola Matera: Batteria e percussioni.

-Bruno Contin: Pianoforte, Synth.

-Daniele Mammarella: Chitarra solista, mandolino.