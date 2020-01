'Hunky Dory', tre giorni di eventi a Pescara per ricordare David Bowie

Si chiama 'Hunky Dory' la tre giorni organizzata da Umberto Palazzo a Pescara per ricordare David Bowie, morto nel 2016. L'annuale tributo al Duca Bianco è giunto alla sua terza edizione.

Si comincia giovedì 9 gennaio al Bizarre (via Nazario Sauro 9/11), dalle 21, con una serata live in cui verranno riproposte cover del rocker inglese. Sul palco:

Alberto La Torre

Cossu

Enrico Lombardi

Fabrizio Crecchio

LorE

Matteo Di Battista

Michelangelo Del Conte

Nicola Ceroli

Piero Delle Monache

Rene Perez

Sandra ippoliti

Valentina Sigismondi

Il secondo appuntamento è in programma sabato 11 gennaio al Chupa (corso Manthonè), dalle 19 alle 22, con il dj set di Umberto Palazzo, gli artisti, Miss Yaya e i rinfreschi del locale.

Il terzo e ultimo evento si terrà invece a Piatti (via Poerio 16/18), dalle 16 alle 20, con un talk di Umberto Palazzo in collaborazione con la Scuola Macondo: si parlerà delle origini di Ziggy Stardust in una lezione aperta del corso di "Educazione all'ascolto". Seguirà un dj set di Andrea Ricci, solo vinile, interamente incentrato su David Bowie.