Frequenze benefiche e canzoneterapia nel concerto di musica “olistica” degli Heraira

Venerdì 28 giugno verrà presentato il progetto discografico del duo “Heraira”, composto dal cantante pescarese Andrea Diletti e dal pianista e compositore romano Roberto Coccia. Appuntamento al Museo delle Genti d'Abruzzo.

I due artisti sono impegnati in un tour in tutta Italia per la promozione del loro ultimo album “Libero e cosciente”. La particolarità della loro musica è che propone brani con frequenze “speciali”, che rendono l’ascolto una vera e propria seduta rigenerante per l'organismo, intensa, trasformante, attraverso un viaggio tra testi introspettivi e melodie ispirate, il tutto arrangiato alla frequenza HF, “Heart’s Frequency” o "frequenza del cuore”, ideata dal ricercatore sonoro del duo, Roberto Coccia, che da anni è l’originatore di una vasta discografia basata sulla “musigenetica”.

Si tratta di una disciplina sonora nuova che, combinando un sincretismo di studi che spaziano dalla musicoterapia alle nuove frontiere delle terapie vibrazionali, numerologia, e personali intuizioni sulla “giusta” frequenza, ha elaborato composizioni sonore adatte a riportare equilibrio psicofisico e armonia all’organismo umano.