'Harbour Reggae Festival' per Estatica al porto turistico

Domenica 25 agosto, dalle ore 21:30, 'Estatica' si arricchisce di una serata esclusiva, interamente dedicata al reggae. La formula vincente che miscela groove e ritmo in levare continua ad incantare ancora oggi, ed è per questo che il ’Marina di Pescara' si colorerà di giallo verde e rosso, anche nel nome dei grandi big come Bob Marley, Peter Tosh e tanti altri...

Notevole la line-up che schiera sul palco anche i pescaresi Magadog. Grande attesa anche per Tahnee Rodriguez, cantante romana poco più che trentenne, protagonista di The Voice, figlia di una donna argentina e di un uomo ruandese.

Quattro gli artisti sul palco, compresi Shine I Dub feat, Omar Faye e un dj-set di Ras Lion.