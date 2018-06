"Hanna and Friends": musica, danza e teatro in piazza Le Laudi

Dopo una lunga tournée all'estero, Hanna si prepara a salire sul palcoscenico nella sua città d'origine per proporre il suo vasto repertorio composto dai brani più celebri del panorama canoro internazionale. L'appuntamento, denominato "Hanna and Friends", è per sabato 2 giugno in piazza Le Laudi. Uno spettacolo variegato che avrà come protagonista l'artista pescarese, considerata l'ambasciatrice della canzone italiana nel mondo. L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara, grazie all'interessamento dell'assessore Giacomo Cuzzi.

Tra una melodia e l'altra saranno proposte due pièces teatrali del regista Bruno Tarallo, dal titolo "Io ti amavo... tu mi hai uccisa", da un'idea di Anna Rosini, e "Quadro di famiglia". Ad impreziosire lo show, il saggio di danza dell'accademia Edart con la direzione artistica di Emanuela D'Alfonso e le composizioni alla chitarra del M° Antonello Antonucci e della violinista Chiara Aventaggiato. L'organizzazione è a cura della Diadema Spettacoli.