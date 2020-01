Hand Grenade (Green Day tribute) in concerto al Loft 128 di Spoltore

Gli Hand Grenade - Green Day Tribute, uno dei migliori tributi d'Italia ai Green Day, tornano nuovamente in Abruzzo per la prima tappa del loro tour 2020. L'appuntamento è per venerdì 17 gennaio al Loft 128 di Spoltore.

In scaletta tutte le canzoni più famose della celebre punk rock band americana, guidata dal vocalist e chitarrista Billie Joe Armstrong.