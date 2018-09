“Il Gospel canta il Genocidio dimenticato di Rom e Sinti”, concerto alla Sala Consiliare 

Musica, memoria e solidarietà, domenica 30 settembre a Palazzo di Città, con “Il Gospel canta il Genocidio dimenticato di Rom e Sinti”, concerto patrocinato e organizzato dal Comune di Pescara e a cura dell’associazione culturale Arti_in Lab, Laboratorio di Arti e Media Digitali.

In scena il coro “Gospel Sound Machine”, diretto dal Maestro Paolo Zenni, e l’Alexian Group di Santino Spinelli.

Conduce Ilaria Cappelluti, speaker di R101.

“Il concerto si propone, attraverso una integrazione artistico/musicale unica nel suo genere, di ricordare lo sterminio di oltre un milione di Rom e Sinti perpetrato da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale – così l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo –​ e al contempo nasce con l’intento di ispirare consapevolezza e condanna verso ogni forma di discriminazione su base etnica. L’ispirazione è quella di coniugare la musica di qualsiasi origine e vocazione per condividere orizzonti di senso, di socializzazione, di solidarietà e di speranza in un futuro di fratellanza e di pace e per vivere una esperienza davvero incomparabile di crescita culturale e umana”.