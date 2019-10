Gnut presenta "L'orso 'nnammurato" al Babilonia

In occasione della XVII edizione del Fla - Festival di Libri e Altrecose, Gnut presenta a Babilonia "L’orso ‘nnamurato", il suo libro-disco composto da 64 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut insieme ai musicisti della sua band. Opening act: Kiod.

Nel libro si affacciano qua e là, tra le poesie, anche le partiture musicali delle canzoni del disco, i credits con i nomi dei musicisti e alcuni scritti di Alessio Sollo, oltre ad un nutrito glossario perché, come diceva Pino Daniele, “Si capisce è buono, sinnò te futte”. Ma senza esagerare.



Ingresso riservato ai soci Arci. Si raccomanda la puntualità e si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.



Napoletano classe ’81, Gnut (Claudio Domestico) è un cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. “L’orso ‘Nnammurato” (ad Est dell’equatore - 2019) è il suo ottavo album, uscito in distribuzione nazionale lo scorso 25 gennaio. Le sue influenze musicali partono dal folk inglese di Nick Drake e John Martin, passando per la canzone napoletana, il blues e la musica africana del Mali.