Il Glutenfree Trio presenta "Farina del mio sacco"

Sabato 7 aprile il Glutenfree Trio presenterà il suo primo album "Farina del mio sacco" al teatro comunale di Città Sant'Angelo. Per l'occasione sarà affiancato da Mattia Feliciani al sax, presente anche su alcune tracce del disco. Il concerto comincerà alle ore 21. Ingresso libero.

Glutenfree Trio

"Se la musica è mia non può che essere senza glutine".

Il Glutenfree Trio nasce nel marzo 2016 dall'autoironia e idea del bassista Davide Di Camillo che avverte l'esigenza di sviluppare le proprie idee musicali. Grazie a Christian Mascetta (chitarra) e Andrea Giovannoli (batteria), la band comincia a prendere forma. Il 31 luglio 2016 vince il primo premio del "Festival Nazionale dei Conservatori di musica Città di Frosinone".

A meno di un anno dalla sua nascita, il Glutenfree Trio viene invitato dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) in collaborazione con l'istituto italiano di cultura di Istanbul, ad esibirsi nella metropoli turca. Il 2 maggio 2017 entra in studio per le registrazioni del primo disco.

La scelta di suonare in trio non è affatto casuale (anche se non mancheranno collaborazioni con altri musicisti) è proprio dall'interplay e dallo scambio di idee dei tre componenti che nascono i brani.Il connubio tra funk, jazz, blues e rock genera melodie cantabili su un tappeto di energia e groove.