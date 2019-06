Giusy Ferreri in concerto gratuito al Città Sant'Angelo Village

Sabato 27 luglio, a partire dalle ore 21, Giusy Ferreri sarà live al Città Sant'Angelo Village per una tappa del suo tour estivo 2019. Ingresso libero.

L'artista siciliana, messasi in luca a X Factor con "Non ti scordar mai di me", proporrà i suoi più grandi successi, fino all'ultima hit “Jambo”.

Tra le interpretazioni di Giusy Ferreri ricordiamo anche alcune cover come “Ciao Amore Ciao” di Luigi Tenco, con il quale duettò virtualmente, “Estate” di Bruno Martino e “Ma Il Cielo è Sempre Più Blu” di Rino Gaetano, scelta come singolo di lancio del secondo album "Fotografie":