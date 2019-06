Giorninfiniti (tribute Pooh) in concerto a "La Lucciola"

Unica data in uno stabilimento balneare per i Giorninfiniti (Pooh tribute) sabato 15 giugno. Un'occasione per dare il via alla stagione estiva a 'La Lucciola' sul lungomare di Pescara. Info e prenotazioni al 329/5635387.

Un gruppo composto da musicisti e cantanti che provengono da esperienze artistiche differenti, per dar voce a un particolare progetto legato alla musica dei Pooh.

Questi sono i Giorninfiniti, la cui voce è Gianluca Di Febo, tornato a cantare e suonare la musica dei Pooh dopo oltre un anno di stop.

Con Di Febo (voce e piano) completano la line up:

Mattia Pompei (batteria, chitarra acustica e voce)

Davide Giancristofaro (chitarra e voce)

Pierluigi Di Cesare (basso e chitarra acustica)

Fabrizio Palermo (tastiere e voce)

I Giorninfiniti hanno all’attivo la pubblicazione di alcuni videoclip come “L’anno, il posto, l’ora”, “La leggenda di Mautoa”, “Parsifal”. Nel corso della serata verrà riproposto il repertorio dei Pooh con alcune chicche che fanno parte del periodo anni ’70 della band.