Giorninfiniti (Pooh Tribute) al Loft 128 di Spoltore con “Canzoni per l’inverno”

“Canzoni per l’inverno” è il titolo che i Giorninfiniti (Pooh tribute) hanno dato all’evento che si svolgerà venerdì 18 ottobre al Loft 128 di Spoltore. Una delle ultime date del 2019 nella quale il gruppo inserirà nuovi brani e medley in via sperimentale, in attesa di preparare il repertorio ufficiale per la stagione 2020. Gradita la prenotazione.

Un gruppo composto da musicisti e cantanti che provengono da esperienze artistiche differenti, per dar voce a un particolare progetto legato alla musica dei Pooh. Questi sono i Giorninfiniti, la cui voce è Gianluca Di Febo, tornato a cantare e suonare la musica dei Pooh dopo oltre un anno di stop.

Con Di Febo (voce e piano) completano la line up:

Mattia Pompei (batteria, chitarra acustica e voce)

Davide Giancristofaro (chitarra e voce)

Pierluigi Di Cesare (basso e chitarra acustica)

Fabrizio Palermo (tastiere e voce)

I Giorninfiniti hanno all’attivo la pubblicazione di alcuni videoclip come “L’anno, il posto, l’ora”, “La leggenda di Mautoa”, “Parsifal”.