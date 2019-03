Giorgio Ciccarelli, ex chitarrista degli Afterhours, in concerto al circolo Babilonia

Sabato 23 marzo alle ore 22 Giorgio Ciccarelli si esibirà al circolo Arci "Babilonia" per l'unica data abruzzese del "Dentro la testa tour".

Un’intima occasione per ascoltare dal vivo il cantautore e musicista milanese, ex chitarrista degli Afterhours e fondatore dei Sux!, gruppi con i quali ha calcato i palchi delle più importanti manifestazioni musicali in Italia, dal concerto del Primo Maggio a Roma al Festival di Sanremo.

Ciccarelli presenterà il suo nuovo album "Bandiere", in uscita il 30 marzo, un disco che riflette questo tempo restando però fuori dalle mode e che affronta, senza paura, temi etici e politici. Un disco di canzoni che restano “dentro la testa” (titolo di uno dei brani), per la forza e l’efficacia che vogliono avere musica e parole.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Babilonia con il sostegno del b&b Le Stanze di Bruno e della Trattoria Santa Ignoranza, che hanno accolto l’invito a sostenere l’evento per dare un contributo concreto all’offerta culturale della città.

Ingresso con sottoscrizione libera, riservato ai soci Arci. Info: 320/2659801.