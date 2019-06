Giordana Angi da Amici al Centro d'Abruzzo, firmacopie del suo album “Casa”

Martedì 9 luglio, dalle ore 18, al Centro Commerciale Ipercoop - Centro d'Abruzzo Giordana Angi, finalista di Amici 2018, si esibirà in un mini live e incontrerà i fan per firmare le copie del suo cd “Casa”, uscito lo scorso 19 aprile.

L’album contiene 6 brani inediti firmati dalla cantautrice, tra cui il brano omonimo “Casa”, “Chiedo di non chiedere” e “Quante volte ad aspettarti”. Nell’Ep è presente anche "Formidable" del cantautore belga Stromae, canzone con cui Giordana Angi si è confrontata sul palco di Amici.

25 anni, italo-francese, Giordana scrive i suoi testi in 3 lingue: italiano, francese e inglese. Nel 2012 ha partecipato a “Sanremo Giovani” con il brano “Incognita poesia”. Ha già avuto modo di collaborare con colleghi illustri scrivendo diversi brani per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli.

L'incontro è a ingresso libero, con pass prioritario per accedere al firmacopie per chi acquista il disco al Centro Commerciale.