Gegè Telesforo e il Dario Deidda Trio in concerto all'Auditorium Sirena

ll concerto del Dario Deidda Trio con Gegè Telesforo in calendario il 20 aprile concluderà l’edizione speciale di “Sotto le Stelle del Jazz” con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, dopo il concerto inaugurale di Javier Girotto e il concerto sold out di Fabio Concato (che nell'occasione ha ritirato il "Premio Note da Oscar" dal Centro Studi Nazionale Cicognini) e il Paolo Di Sabatino Trio.

Dario Deidda è considerato uno dei più grandi bassisti del mondo. Il suo nuovo album “My Favourite Strings Vol. 1” è stato creato insieme a Gegè Telesforo dopo il lavoro precedente “3 From the Ghetto”: grande musica, carica di inventiva, eleganza, passione e di ideali umani e artistici. Il nuovo album è da diversi giorni al primo posto nella classifica iTunes degli album Jazz più venduti a livello internazionale e al 18° nella classifica generale.

“My Favourite Strings vol.1” conferma il grande talento di Deidda, musicista di rara esperienza e sensibilità artistica, acclamato a all’ unanimità come virtuoso e innovatore del basso elettrico. Le 10 tracce brillano per il sound definito e per i groove scolpiti da Gegè Telesforo, sui quali il bassista disegna il suo mondo caleidoscopico fatto di melodia, armonia e soli di basso. Un capolavoro realizzato con la collaborazione del sound engineer Riccardo Bomarsi nel Groove Master Studio, fucina di esaltanti progetti firmati da Telesforo tra album, live della trasmissione radiofonica “Soundcheck” in onda su Radio24 e il programma di RAI5 “Variazioni su Tema”.

I brani vanno dallo stile manouche di “Bye Bye Blues” fino all’irresistibile versione di “Air Mail Special” di Benny Goodman, fino al groove ipnotico dell’arrangiamento per “Freedom Jazz Dance”. Dario Deidda è risultato vincitore per l’ottavo anno consecutivo del JAZZIT Award come miglior bassista italiano. Molto amato anche sul web, i video delle sue performance contano su YouTube decine di migliaia di visualizzazioni.Tra le infinite e illustri collaborazioni: Marcus Miller, Ben Sidran, Vinnie Colaiuta, Michel Petrucciani, Benny Golson, Randy Brecker e, tra gli italiani, Pino Daniele, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Fiorella Mannoia, Tullio De Piscopo, Javier Girotto, Maria PIa De Vito, Rita Marcotulli e Enrico Rava.

I biglietti per assistere allo spettacolo a Palazzo Sirena sono disponibili on line su www.liveticket.com, o in vendita a Palazzo Sirena ogni giorno dalle 17 alle 20, escluso il lunedì.