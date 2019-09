Il rock'n'roll anni '50 dei Fuzzy Dice è pronto a far ballare il Grand Canyon

Dal 4 ottobre riparte il venerdi live del Grand Canyon con i Fuzzy Dice. Per prenotare la cena: 085/66762.

Torna l'atmosfera degli anni '50! I 4 ragazzi con il papillons, con un look elegantissimo capitanati da Mr Teddy sono pronti a farvi divertire. Mettete insieme ritmi incalzanti di batteria, vibranti note di contrabbasso e infuocati riff di pianoforte accompagnati da taglienti assoli di chitarra e aggiungete la calda voce di Mr Teddy e il piatto è pronto.



Due ore di rock'n'roll tutto da ballare! Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran, Carl Perkins, Bill Haley, Chuck Berry, Chubby Checker e tanti altri. Non riuscirete a stare fermi sulla sedia. Lucidate la vostra cadillac e mettete un'abbondante dose di gelatina sui vostri capelli perchè il rock'n'roll è tornato!



I Fuzzy Dice sono:

Teddy "The King" Di Ubaldo: Voce e SH55

Lorenzo "The Killer" Fantini: Pianoforte e piede destro

Matteo "The Ace" Fantini: Contrabbasso e slap

Alessandro "GèGè" Chiodi: Cassa Rullo Charlie

Filippo "The Crazy" Del Piccolo: Chitarra Ampli Delay