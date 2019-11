Il violinista Francesco Manara suona con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese

Ancora una volta il palcoscenico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese brillerà grazie a una stella della musica internazionale: domenica 17 novembre alle 18 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo si esibirà con i professori dell’Osa Francesco Manara, primo violino dell'Orchestra del Teatro Alla Scala e della Filarmonica e del Quartetto d’Archi della Scala, talento di indiscusso valore, definito dalla prestigiosa rivista The Strad come "un artista di notevole sincerità e profondità, pronto ad affrontare i più importanti palcoscenici del mondo ".

Sul podio il direttore francese Amaury Du Closel, bacchetta di esperienza e grande sensibilità, anche lui di casa in importanti teatri del mondo a capo di compagini orchestrali e cameristiche di altissimo livello come i Berliner Symphoniker e l’Orchestra di Stato di Timisoara.

Il programma riserverà al pubblico un’occasione di ascolto molto interessante poiché saranno affiancate due opere coeve e squisitamente romantiche, risalenti alla metà dell’Ottocento, ma caratterizzate da destini molto diversi. Da un lato uno dei brani più eseguiti e amati del repertorio concertistico, il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy che da sempre gode di immensa popolarità e grande apprezzamento per l’elegante scrittura, l’equilibrio costruttivo e per il suo spiccato virtuosismo che permetterà a Manara di esprimere tutte le sue doti.

Completa il programma la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Charles Gounod, opera di rarissimo ascolto che, come tutto il catalogo del musicista francese fatta eccezione per alc, resta solitamente ai margini dei cartelloni musicali ed è quasi sconosciuto al grande pubblico pur comprendendo pagine di grande valore.

Anche per questa settimana, al fine di garantire un pomeriggio piacevole nel centro storico, agli abbonati e al pubblico munito di biglietto sarà riservato uno sconto del 10% sulle consumazioni pre e post concerto presso il Bistrot Il Rigoletto in Via Verdi.

Quello di domenica 17 sarà il concerto inaugurale della seconda edizione del Città Sant’Angelo Music Festival diretto dal M° Alessandro Mazzocchetti, che prevede sei appuntamenti domenicali da novembre a maggio. Protagonista dei primi quattro concerti sarà l’Osa.