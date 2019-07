Francesco Baccini in concerto a Silvi Marina per festeggiare 30 anni di carriera

Francesco Baccini sarà in concerto a Silvi Marina. Nello specifico, il cantautore genovese si esibirà il prossimo 12 luglio in piazza dei Pini. Il live sarà a ingresso libero e inizierà alle ore 21,30.

Baccini, che quest’anno festeggia 30 anni di carriera, proporrà tutti i suoi principali successi. Lo ricordiamo per dischi in bilico tra musica d’autore e testi ironici come “Il pianoforte non è il mio forte” (1990) e “Nomi e cognomi” (1992), che all’epoca fece molto parlare di sé soprattutto per il singolo di lancio, “Giulio Andreotti”.

Nel proprio palmares, Francesco annovera la vincita della Targa Tenco con l’album d’esordio, “Cartoons”, una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1997 e un album realizzato recentemente in coppia con un altro grande artista: Sergio Caputo. Il cd si chiama “Chewing Gum Blues” ed è stato pubblicato a nome “Swing Brothers”.