Capodanno, in 30mila per Vinicio Capossela. Oggi il concerto di Ermal Meta

Si è svolto senza particolari problemi l’atteso concerto di Capodanno con Vinicio Capossela che ha portato sul palco un vero e proprio spettacolo colorato, divertente e di altissima qualità. Pescara è stata la meta di decine di migliaia di persone, che hanno gremito piazza della Rinascita per il live. 30.000 gli spettatori che si sono dati appuntamento in centro per salutare il 2017 e accogliere il 2018 nel migliore dei modi.

La piazza ha cominciato a riempirsi già prima di cena, grazie alle prove che Capossela ha fatto sul palco prima del concerto. L'esibizione del cantautore irpino è stata divisa in due parti: prima dalle 23 alle 23:45, poi dalle 0.15 fino a oltre l'1:30. Il countdown per la mezzanotte è stato scandito da una speciale proiezione del videomapping su Palazzo Arlecchino. La serata è stata presentata da Paolo Minnucci e Alessandra Renzetti.

Oggi alle 19 si replica con la performance di Ermal Meta, anche se la pioggia che si sta abbattendo in questi istanti su Pescara potrebbe far slittare tutto almeno di un'ora (si prevede, infatti, che il sereno possa tornare intorno alle 20). Il cantante di origini albanesi è già arrivato in città e si appresta a effettuare il soundcheck, ma come detto le condizioni climatiche potrebbero determinare qualche cambiamento rispetto a quanto inizialmente previsto.