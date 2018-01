Folla alla Feltrinelli per i Maneskin, tutti in coda per un autografo

Folla e coda di ore a Pescara per accaparrarsi un autografo dei Maneskin, la band rivelazione dell'ultima edizione di X Factor. Dopo le quattro tappe del loro tour instore nelle Feltrinelli di Torino, Genova e Bari, i Maneskin sono approdati nel capoluogo adriatico per incontrare pubblico e fan e presentare 'Chosen' (Rca Label), frutto della loro esperienza all'undicesima edizione di X Factor.

Per l'accesso prioritario all'autografo occorreva presentarsi con il pass ricevuto dopo aver acquistato il cd. L'appuntamento era fissato per le ore 15 ma già dalla mattinata si era formata la fila per poter entrare. Poco prima delle 15 la band si è affacciata alla terrazza della Feltrinelli attirando l'entusiasmo di chi era in coda. Il tour della band, annunciato a dicembre scorso, partirà da Perugia il 17 febbraio e prevede concerti a Bologna, Milano, Roma, Livorno e Bassano del Grappa (Vicenza).