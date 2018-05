Flower Time (Pink Floyd tribute) in concerto a "Il Saloon" di Popoli

I Flower Time saranno in concerto venerdì 25 maggio alle 22 a Popoli, presso Il Saloon - Pub Birreria & Steakhouse in Corso Gramsci 63, per un'imperdibile serata sulle note dei Pink Floyd. Sarà l'occasione per ritrovarsi di nuovo insieme nel magico e psichedelico mondo creato dalla storica band londinese.

Formazione: Vins Del Rosso - voce, Federico Del Rosso - chitarra & seconda voce, Mario Valdeburgo - tastiere, synth & effects, Gilberto Di Lorenzo - basso elettrico, Luca Visalli - batteria, Deyanira Cirillo - coro.

Cena: Hamburger - Arrosticini - Stuzzicherie - Dolci e molto altro. Per info e prenotazioni: 339/5050203.