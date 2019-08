Fiorella Mannoia porta il "Personale tour" al Teatro d'Annunzio

Fiorella Mannoia fa tappa a Pescara con il “Personale Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: appuntamento il 9 agosto al Teatro D’Annunzio per presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Personale”, uscito a marzo scorso.

“Personale” è stato anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), il cui video, girato da Gaetano Morbioli, ha già superato 2 milioni di visualizzazioni.

I biglietti per le date del “Personale Tour” sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati. Per info: www.friendsandpartners.it.