Festa di Sant'Andrea, bloccato il concerto di Shapiro e Vandelli [FOTO]

Bloccato, per fortuna temporaneamente, il concerto di Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in programma ieri sera (28 luglio) alla Festa di Sant'Andrea, nella zona dell'Arena del Mare. L'inizio del live è slittato di circa un'ora per mancanza di vie di fuga. Quando poi il problema è stato risolto, la musica è finalmente cominciata: erano ormai le 22,50.

Stupefatto Vandelli che, quando è salito sul palco per spiegare come stavano le cose, ha ammesso candidamente: "In cinquant'anni di carriera non mi era mai capitato, questa è la prima volta".

Per il resto, i due cantanti non hanno deluso le attese, riproponendo - sia in coppia sia in solitaria - tutti i loro più grandi successi, contenuti in un album di recente pubblicazione e con il quale stanno girando l'Italia in tour da ormai un anno.