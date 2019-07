Festa di Sant'Andrea 2019, il programma completo

Dal 26 al 29 luglio torna la festa di Sant'Andrea, manifestazione che in città viene celebrata da 150 anni e rappresenta non solo il fulcro della devozione di un borgo marino molto legato alle tradizioni, ma anche un vero e proprio punto di riferimento turistico per il calendario estivo pescarese.

La statua del Santo verrà issata a bordo del Motopeschereccio Fabio, mentre la banda verrà ospitata sul Motopeschereccio Mariano. I fuochi d’artificio, affidati alla Pirotecnica Panfilo Pace di Pratola Peligna, verranno allestiti come consuetudine sulla diga foranea.

Nello spazio antistante la chiesa di Sant’Andrea, in via del Concilio, sarà allestito il villaggio della solidarietà con la seconda edizione di Manifesta che coinvolgerà le numerose associazioni culturali e di volontariato presenti in città.

Questo, invece, il calendario che vedrà esibirsi diversi artisti in piazza della Madonnina (ingresso libero):