All'Aurum la Festa della Musica 2019

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dall'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.



Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente: la Festa della Musica appartiene prima di tutto a coloro che la fanno. Nel 2018 le città partecipanti all’evento sono state circa 700.

A Pescara, la Festa della Musica si svolgerà all’Aurum dal 21 al 23 giugno, a cura dell’associazione di promozione sociale e culturale Spettacolosìa. Appuntamento dalle ore 18 alle ore 23,30.