Concerti Colli / Largo Madonna dei Sette Dolori, 62

Festa della Madonna dei Sette Dolori, ecco il programma dell'edizione 2018

Dal 1° al 5 giugno torna ai Colli la storica Festa della Madonna dei Sette Dolori. Sentito, come sempre, il rito religioso. E in piazza, per il tradizionale concerto del lunedì, ci sarà quest'anno il doppio concerto di Gemelli Diversi e Alessio Bernabei