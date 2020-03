Festa della Donna a "La griglia dell'orso" con Fader e Nunzia Petrillo

Festa della Donna a "La griglia dell'orso" domenica 8 marzo con Fader e Nunzia Petrillo. Quello proposto dai due artisti sarà un pianobar estremamente elegante, di gran classe, che andrà dal repertorio italiano a quello internazionale.

Sul palco, dunque, ci saranno Nunzia, cantante dei Laura Live (tributo a Laura Pausini), e Fader, leader della cover band di Stevie Wonder. In scaletta le più belle canzoni del panorama musicale italiano (e non solo) per celebrare tutte le donne, in una serata tutta all'insegna dell'amore. Menù a base di specialità abruzzesi e molisane.