Ferragosto con Ron a Popoli sulle note delle canzoni di Lucio Dalla

GIovedì 15 agosto alle ore 21 Ron sarà in concerto a Popoli, per il Ferragosto, con una nuova tappa di "Lucio! Il tour": uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla, riproposto in una nuova versione, sull'onda del successo dell'omonimo album che nel 2018 ha segnato anche il ritorno di Ron a Sanremo proprio con un inedito di Dalla.

Nel suo palmares, Ron annovera anche una vittoria al Festival del 1996 ("Vorrei incontrarti tra cent'anni", in coppia con Tosca) e un bel tour tenuto, quasi 20 anni fa, insieme a Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Francesco De Gregori.

Da sottolineare, poi, che nel brano "Quando sarò capace d'amare" Rosalino Cellamare (questo il suo vero nome) omaggiava Giorgio Gaber.