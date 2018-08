Ferragosto 2018 con i Dear Jack a Cepagatti

Mercoledì 15 agosto alle ore 21.30 Dear Jack in concerto a Cepagatti, in piazza San Rocco. Ingresso libero.

E' uscito l’8 giugno il nuovo progetto discografico dei Dear Jack “Non è un caso se…” (Baraonda/Sony), anticipato dal singolo ‘Non è un caso se l’amore è complicato’.

L’album contiene due inediti – ‘Non è un caso se l’amore è complicato’ e ‘L’Impossibile’ – sette grandi successi della band ricantati e riarrangiati in una nuova veste da Diego Calvetti e una cover di ‘Insieme a Te sto Bene’ di Lucio Battisti. “Non è un caso se…” è disponibile in una speciale edizione in vinile, in CD e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano ‘Non è un caso se l’amore è complicato’ segna il grande ritorno dei Dear Jack che dopo due anni di prove, live e tanto lavoro in studio si presentano per la prima volta nella formazione a quattro e con un nuovo progetto.

‘Non è un caso se l’amore è complicato’ è frutto della collaborazione tra i Dear Jack con Federico Zampaglione, che è autore del pezzo con Antonio Marcucci, per la produzione e il mixaggio di Ciro “Princevibe” Pisanelli.

“Siamo tornati dopo quasi due anni di intensa ricerca musicale e introspettiva - dichiarano i Dear Jack - Siamo soddisfatti e curiosi guardiamo al futuro con positività consapevoli del fatto che c’è tanto da lavorare. Il tempo trascorso in studio con Federico Zampaglione ci ha arricchiti sotto tanti punti di vista e per noi è sempre stato una guida. Quella che era nata come una semplice collaborazione si è trasformata in una vera e propria amicizia. ‘Non è un caso se l’amore è complicato’ non è una semplice canzone d’amore ma una visione su quanto a volte sia facile perdersi nei meccanismi vorticosi della mente, dimenticandosi di affrontare le scelte più importanti della nostra vita ascoltando i suggerimenti del cuore”.

Il video di ‘Non è un caso se l’amore è complicato’ è stato girato da Gaetano Morbioli.