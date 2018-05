Il Fairy Consort si esibisce per “La musica delle genti d’Abruzzo”

Prosegue “La musica delle genti d’Abruzzo”, rassegna di concerti promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dal Museo delle Genti d’Abruzzo, in collaborazione con il Conservatorio L. D’Annunzio e con le associazioni Musa e Il Canto del Vento, e con il sostegno di Rustichella d’Abruzzo e del pub ristorante Omar Khayyam di Pescara Vecchia. Per questa prima edizione, sotto la direzione artistica di Marco Felicioni, sono in programma cinque appuntamenti tutte le domeniche dal 29 aprile al 27 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium Petruzzi del museo.

Domenica 6 maggio | I canoni riscoperti

Conferenza-Concerto sui canoni di autori abruzzesi (in particolare sul dipinto di Tommaso Alessandrino, XVII secolo)

Prolusione: M° Marco Felicioni - Dott. Luca Dragani (Ricercatori MUSA - Musica d’Abruzzo)

Insieme di musica antica “Fairy Consort”

Paola Incani - soprano, Marco Felicioni - traversa , Dana Stancu – viella, Antonio Larcinese - liuto, Luca Dragani - viola da gamba e flauto dolce

Il Fairy Consort nasce nel 1982, con lo scopo di riscoprire il repertorio Rinascimentale e Medioevale con strumenti d’epoca e secondo le regole dettate da filologia e organologia. I suoi membri hanno seguito corsi specialistici presso gli insegnanti più accreditati e istituzioni quali la Fondazione Cini di Venezia, la FIMA a Urbino e l’Accademia Musicale Pescarese. Dal 2000 organizza a Chieti la rassegna internazionale di incontri a tema “Musica e…”.