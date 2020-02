Fabrizio De André Night con i Faberi al Jammin' Club

Venerdì 28 febbraio al Jammin' in compagnia dei "Faberi", tributo pugliese a Fabrizio De Andrè che da oltre 13 anni percorre il Paese per raccontare la storia del grande cantautore genovese. Lo spettacolo suggerisce un percorso attraverso la vita e il pensiero di Faber, riproponendo brani tratti da lavori storici come “L'indiano”, “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, “Le Nuvole”, “Canzoni” ed altri, da cantare assieme al pubblico come se fossero stati scritti ieri e non decenni fa, grazie ad una sensibilità al di fuori del tempo.

Cena + live. Info e prenotazioni: 366/5958188.



La band garganica, premiata nel 2014 con il riconoscimento “CoverMania” conferito nell’ambito del Festival Internazionale dell’Adriatico, ha macinato migliaia di km portando il proprio raccontoin vari locali e teatri del sud Italia.

Il gruppo, composto da 6 elementi, si segnala per l'energia giovanile, accompagnata dalla cura del dettaglio di chi ha una grande esperienza, nonchè per la creazione di atmosfere intense, l’accuratezza degli arrangiamenti e la volontà di non cadere mai nella pura imitazione di De André.