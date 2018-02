Per la prima volta in Italia Etienne Mbappé con i suoi Prophets: sabato 3 marzo un incredibile live a Pescara

Arriva in Italia per la prima volta insieme ai suoi profeti. Veicolano il linguaggio della musica universale, quella che non contiene etichette, confini, che è sintesi di esperienze, linguaggi, storie, incontri.

Lui è il cantante e virtuoso del basso elettrico, francese di origini camerunensi, Etienne Mbappé.

I suoi Prophets sono una band straordinaria, formata da Clement Janinet (violino); Christophe Cravero (secondo violino); Balthazar Naturel (sax); Arno De Casanove (tromba), Anthony Jambon (chitarra), Nicolas Viccaro (batteria).

Una delle due uniche date italiane è fissata a Pescara. Il concerto nel capoluogo adriatico si terrà sabato 3 marzo (ingresso libero consentito dalle 17.30 fino ad esaurimento posti) nell’ambito della rassegna “Sabato in concerto jazz”, cartellone della Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dall’associazione Archivi Sonori con la direzione artistica di Maurizio Rolli.

Un live unico, dove la splendida voce e i virtuosismi strumentali di Etienne Mbappé, esponente di spicco del jazz mondiale, con base a Parigi, condurranno l’ascoltatore in un viaggio fatto di colori cangianti, dal rock, al funk, al flamenco, alla milonga e alla cueca, fino da arrivare alle sonorità africane.