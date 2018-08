'Estatica' pronta ad accogliere una colonna della musica italiana: Dodi Battaglia

Mentre Estatica prepara il suo palco per la tappa pescarese del tour di Dodi Battaglia - vera e propria colonna della musica italiana, Cavaliere della Repubblica, collezionista di chitarre, una laurea honoris causa nel cassetto e grandissimi successi da lui firmati e suonati - la star incontrerà il suo pubblico alle 10.30 al Lido Beach, lungomare Matteotti 120 (lo stabilimento prima della Nave di Cascella, venendo dal fiume).

Doppio appuntamento, dunque, giovedì 9 agosto quando i tanti ammiratori, in mattinata, avranno l’occasione di incontrare Dodi e ricevere l’autografo sull’album E la storia continua... (uscito nell’autunno scorso e ora disponibile in vinile, CD, DVD e Box Luxury) e, in serata, potranno ascoltare il concerto al porto turistico Marina di Pescara, alle 21.30. Biglietti da 19,80 € a 33 € disponibili al botteghino, nei punti vendita autorizzati oppure online su CiaoTickets.

"Con 'E la storia continua...', un doppio disco, il mio primo live, fermo nel tempo una tournée che mi ha portato e mi sta ancora portando in tutta Italia – racconta Dodi Battaglia – Perché… C’è una storia che non può finire! Il calore dei fan, la qualità della musica, l’energia positiva attorno al progetto, è naturale che sia confluito tutto in un disco".

La fama di Dodi è ormai un dato di fatto. Entra nel noto gruppo, i Pooh, quando ancora aveva 17 anni, al posto di Mario Goretti. Erano gli anni di Piccola Katy e Dodi, nonostante la timidezza, aveva un’ottima presenza scenica, unita alla maestria sullo strumento. Quasi da subito vengono scoperte le sue doti canore: come voce solista esordirà in Buonanotte Penny. Ma sarà il produttore Giancarlo Lucariello a convincerlo a mettersi in gioco come cantante, facendogli interpretare il brano 'Tanta voglia di lei', il più grande successo del gruppo.

Nel tempo scriverà anche le musiche di hit come 'Noi due nel mondo e nell’anima', 'Dove sto domani', 'Che vuoi che sia' e 'Canterò per te', primo singolo dei Pooh da lui firmato che attesta la sua crescita come autore. Via via scriverà pezzi per Riccardo Fogli, Mia Martini, Lorella Cuccarini, Massimo Ranieri, Alice...

Non mancano i premi ricevuti: fra questi, quello conferitogli dal giornale tedesco Die Zeitung che lo riconosce Miglior chitarrista europeo (erano gli anni ’80). Molto più recentemente, lo scorso 1° giugno - a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini - ha festeggiato i suoi primi 50 anni di musica.

"Il Dodi Day è stato un evento che rimarrà indelebile nei miei ricordi - afferma lui stesso - Quando la mia passione per la musica mi fece incontrare la chitarra mai avrei immaginato che 50 anni dopo avrei festeggiato il mio compleanno artistico con ben 25 mila persone...".

Con lui sul palco Luca Carboni, Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Fio Zanotti, Mietta...