Estatica presenta le As Madalenas: sul palco Tati Valle e Cristina Renzetti

Si intitola 'Vai, menina' (Brutture Moderne, 2018) ed è il nuovo album delle As Madalenas, le belle e brave cantanti e musiciste - al secolo Tati Valle e Cristina Renzetti - in arrivo in città in quel di Estatica.

La kermesse in corso al porto turistico Marina di Pescara - patrocinata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dal Comune e dalla provincia di Pescara e dalla Provincia di Chieti - ospita così un nuova serata all’insegna della musica e della novità. Appuntamento domenica 12 agosto alle 21.30, ingresso libero.

Brasiliana la Valle, italiana la Renzetti, il duo prosegue nella ricerca di un suono fresco e spontaneo. Traducibile con Dai ragazza, il disco raccoglie brani originali - come Menina do sol, Verde, Papo de mulher - e interessanti rielaborazioni di pezzi della canzone d’autore brasiliana, in perfetto stile madalenico: c’è Chico Buarque, nella versione in italiano di Olé olà e lo struggente Sem fantasia; c’è una partitura per voci e archi scritta da Valentino Corvino del famoso Leãozinho di Caetano Veloso; una canzone della tradizione nordestina di Geraldo Azevedo arrangiata dal grande clarinettista Gabriele Mirabassi e ancora Chico César e João Bosco.

Come dice il titolo stesso dell’album, Vai, menina è un invito ad andare avanti, con entusiasmo e passione - dichiara il duo - ma è anche l’invito a salutare il passato, con gratitudine e riconoscenza. Siamo molto contente di poter presentare questo nuovo lavoro discografico in un’arena e in una rassegna così speciali, dove ci sentiamo davvero a casa, per tanti motivi.

Unite dalla passione per la musica brasiliana d’autore, le As Madalenas sul palco si scambieranno gli strumenti (tra questi anche delle percussioni) e le intenzioni espressive, passando dalla lingua italiana a quella portoghese e viceversa. Non mancheranno sfumature del samba.

Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, le due soliste si sono incontrate nel 2014. Il loro primo album, Madeleine, ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica “uno dei migliori dischi brasiliani dell’anno” per il Venerdì di Repubblica, “armonia pura” per O Globo Brasil. È stato anche Disco della settimana su Fahreneit Radio 3 ed è stato presentato in importanti club e festival nazionali tra cui Crossroads Festival, Ravenna Jazz, Trentino in jazz, Casa del jazz di Roma, Bravo Caffè, Torrione Jazz Club, Estatica, Teatro Comunale di Bologna...