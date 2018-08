Estatica 2018 chiude la stagione con Antonella Ruggiero

L’ottava edizione di Estatica arriva all’ultimo concerto in programma domenica 26 agosto con Antonella Ruggiero e il suo “Stralunato Recital”. Con questa serata termina anche la rassegna Concerti sotto le stelle, storica partner di Estatica, tra i principali riferimenti della bella stagione pescarese.

Giunta alla sua 25esima edizione, la longeva rassegna ha ospitato i suoi appuntamenti su 3 palcoscenici: l'Aurum, le Naiadi e il porto turistico. Direttore artistico, nonché chitarrista della serata in arrivo, è Maurizio Di Fulvio, che accompagnerà la Ruggiero con i suoi compagni di palco: Renzo Ruggieri alla fisarmonica, Ivano Sabatini al contrabbasso, Davide Marcone alla batteria.

Sarà un live acustico che unirà, in una sola serata, i principali successi della ex membro dei Mattia Bazar, gruppo fondato negli anni ’70. Ormai attiva come solista, la Ruggiero resta tutt’oggi una delle più belle voci italiane.

La serata vedrà in scaletta alcuni grandi successi, come "Per un’ora d’amore", "Ti sento" e "Vacanze romane", ma anche diversi standard americani.

Biglietti 10 euro o in abbonamento, disponibili su CiaoTickets o al botteghino. In caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso, all’interno del padiglione Becci.