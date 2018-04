"Bandiera sulla Luna", Erica Mou live allo Spazio Matta

Sabato 21 aprile allo Spazio Matta alle ore 22 si esibirà Erica Mou con "Bandiera sulla Luna".



Voce e chitarre: Erica Mou

Pianoforte e tastiere: Antonio Iammarino

Violoncello: Flavia Massimo



Info e prenotazioni: paesaggisonori.abruzzo@gmail.com. Prenotazione tramite e-mail e ritiro biglietti in loco.



“Bandiera sulla luna” racconta la conquista di nuovi spazi interiori, così sconosciuti e desiderati da rappresentare “la luna”. Descrive una generazione intera e la sua irrequietezza. Parla della capacità di amare senza possedere e di comunicare in maniera diretta senza vergognarsi. E’ il primo disco che Erica Mou scrive totalmente lontana dalla sua terra d’origine, la Puglia: soprattutto a Roma, ma anche in Portogallo, Francia e Cambogia.