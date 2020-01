Le musiche di Morricone tornano al Massimo con l'Ensemble Symphony Orchestra

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso maggio, l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno torna a esibirsi al teatro Massimo con un concerto interamente rinnovato. La performance si chiama infatti The Legend of Morricone Vol. 2, e proporrà diversi cambiamenti in scaletta rispetto al precedente live pescarese che pure aveva riscosso tanti consensi da parte del pubblico.

L'appuntamento è fissato per domani, 18 gennaio, e i biglietti sono ancora disponibili on line, sui circuiti Ticketone e Ciaotickets, e nei rispettivi punti vendita. Inoltre, la sera stessa dell'evento sarà possibile acquistare i tagliandi anche alla biglietteria del Massimo. Organizzazione a cura di Alhena Entertainment e Ventidieci.

Insieme all’orchestra saliranno sul palco due ospiti speciali: il soprano Anna Delfino, che canterà il Deborah’s Theme da “C’era una volta in America”, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da “Canone inverso”. A dare voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà invece l’attore Matteo Taranto.