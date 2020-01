Suggestivo concerto in memoria delle vittime dell'Olocausto a Casa Ail

"Musica per la vita. I concerti del liceo musicale" propone a Casa Ail, domenica 26 gennaio alle ore 18, un appuntamento dedicato alla memoria delle vittime dell'Olocausto.

Si esibirà, in "Holos Kaustos. Per non dimenticare", l'ensemble "A.f.o." composto da:

Roberto Torto al clarinetto

al clarinetto Antonio Pirozzolo e Alessandro Pensa ai violini,

ai violini, Olga Moryn alla viola

alla viola Alessandro Lumachi al violoncello

al violoncello Gregory Coniglio al contrabbasso

al contrabbasso Federico Laudadio al pianoforte

L'ingresso è libero. Per info: tel. 366/7067043. Ecco cosa affermano i musicisti: