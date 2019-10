Enrico Ruggeri in concerto gratuito a Lettomanoppello con il suo 'Alma tour'

Martedì 8 ottobre Enrico Ruggeri sarà in concerto gratuito a Lettomanoppello. Il live si terrà in piazza Monsignor Martorella, con inizio alle ore 21.30, e sarà - come detto - a ingresso libero.

Quella di Lettomanoppello sarà una nuova tappa dell’Alma Tour 2019 nella nostra provincia dopo la data zero di Caramanico lo scorso 10 giugno e il live di Pescara tenuto il 14 settembre in occasione della Festa della Rivoluzione.

Una carriera, quella di Ruggeri, iniziata negli anni negli anni '70, periodo in cui forma i Decibel. Successivamente arriva il sodalizio artistico con il chitarrista Luigi Schiavone, che firmerà le musiche di tanti successi, suoi e non solo.

Autore da una doppia anima - come dal titolo del suo disco del 1990, "Il Falco e il Gabbiano" - un'ispirazione punk-pop e una vena più propriamente cantautorale convivono in uno dei musicisti più originali e di successo della musica italiana.