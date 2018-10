Firmacopie con Emis Killa alla libreria Feltrinelli di via Trento

Dopo essere salito sul palco del concerto del 1° maggio, Emis Killa torna a Pescara, ma questa volta non per un live: il rapper sarà infatti giovedì 25 ottobre alla Feltrinelli di via Trento per presentare l'album Supereroe e tenere un firmacopie con i suoi fans, con inizio alle 18.

Chi vorrà partecipare all'evento dovrà acquistare il disco in loco: a quel punto potrà ritirare il pass che darà accesso al firmacopie. Verrà distribuito 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Emis Killa è tornato sulle scene musicali con l'esplosivo Supereroe a due anni dall'uscita di Terza Stagione. Il rapper ha già segnato importanti traguardi nella sua giovane carriera:

1° posto in classifica con “Mercurio”

colonna sonora dell’estate 2014 con la hit “Maracanã” (disco di platino digitale e brano tra i più suonati in radio), il cui video è stato il più visto in assoluto nei 3 mesi estivi

ha superato il milione di fan su Facebook

ha registrato un tour tutto esaurito.

Biografia

Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, si avvicina al rap all'età di 14 anni, attratto principalmente dalle rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada.

Dopo il successo dell’album di debutto “L’erba cattiva” (disco di platino che è rimasto in classifica per oltre 1 anno consecutivo), si conferma tra gli artisti più amati e apprezzati della scena hip hop italiana, raggiungendo numeri sorprendenti.

Emis Killa è stato tra i protagonisti di uno degli eventi hip hop più popolari al mondo, i Bet Hip Hop Awards, che si tengono ogni anno negli Stati Uniti. Inoltre ha condotto “Goal Deejay” e “Goal Deejay Europa” su Sky Sport 1 HD.