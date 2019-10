Einar Scheving Quartet - Across the Atlantic domenica 1° marzo allo studio di registrazione The Spheres. Questa la line up:

Einar Scheving - batterie, composizioni

Gary Versace, pianoforte/organo

Todd DelGiudice, sassofono

Jon Hamar, contrabasso

Il concerto è gratuito per i membri dell'Associazione Musicale "Progetto Odradek". La quota di iscrizione per il 2018 è solo di 1 € e permetterà di ascoltare tutti i concerti.