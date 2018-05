Edoardo Bennato in concerto al Teatro D’Annunzio per "Pescara Live"

Il primo evento di Pescara Live, organizzato da Ventidieci e Alhena Entertainment, sarà il concerto di Edoardo Bennato, giovedì 2 agosto alle ore 21 presso il Teatro D’Annunzio di Pescara. Dopo una trionfale tournée teatrale con tutti sold out, Edoardo Bennato, una delle voci rock più amate, torna in tour con dieci date speciali in versione estiva.

Sul palco la sua poesia, intelligenza e ironia per oltre due ore e mezza di canzoni e grande interazione con il pubblico. Il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana del popolo, passa anche per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

In scaletta brani epici del suo repertorio tratti dai concept-album “Burattino senza fili”, “Sono solo canzonette”, “Abbi dubbi”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, “La fantastica storia del Pifferaio magico”, fino all’ultimo lavoro, “Pronti a Salpare”, album ricchissimo di contenuti, in cui Bennato fotografa con la sua caratteristica ironia politica, famiglia, figli, future, senza mai dimenticare le proprie radici. Edoardo Bennato dichiara:

“Viviamo un'era di grandi trasformazioni, di spostamenti biblici. Decine di migliaia, centinaia di migliaia di disperati cercano vie di scampo alle guerre, alla fame, alla miseria e si dirigono verso il conclamato benessere del mondo cosiddetto occidentale. Sono disposti a tutto, sono disperati, sono pronti a salpare! Ma tutti quanti noi dovremmo essere pronti a salpare. Il mondo cambia e dovremo entrare in una altro ordine di idee, guardare le cose da un altro punto di vista. Insomma, non solo gli emigranti ma tutti quanti noi in questo momento particolare dovremmo essere pronti a salpare…”.

Biglietti a partire da € 21,75 + dp. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Infoline: 085/9433361.