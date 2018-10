Eddie Vedder acoustic night by Davide Orlando al Loft 128 di Spoltore

Domenica 21 ottobre appuntamento a Spoltore per una serata in compagnia della chitarra e della voce di Davide Orlando, che regalera’ ai presenti un concerto in acustico dedicato a Eddie Vedder (foto), cantante dei Pearl Jam.

Un momento magico assolutamente da non perdere. Prenotazioni al 393/9779688, anche tramite WhatsApp.