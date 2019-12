Dust N' Roses e Boys In The Attic, doppio live al Loft 128 di Spoltore

Le tribute band abruzzesi "Dust n' Roses" e "Boys In The Attic" presentano "The Last Night Of Crazy horse". Una serata dedicata al mitico Claudio alias Crazy Horse, che a fine anno si trasferirà in Australia.

2 ore con la musica degli Aerosmith e dei Guns n' Roses. Appuntamento sabato 28 dicembre. Assolutamente da non perdere.